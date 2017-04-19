22:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

После матча "Реал" - "Бавария" разозленного Алькантару успокаивал президент мадридцев

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Президент "Реала" Флорентино Перес намеревался заглянуть в раздевалку команды после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (4:2 д.в.), но по пути столкнулся с полузащитником гостей Тиагу Алькантарой. Экс-футболист "Барселоны" ругался с представителями "Реала" и нецензурно выражался в адрес арбитров, информирует Marca.

 
Вторник. Мадрид. "Реал" - "Бавария" - 4:2. 105-я минута. КРИШТИАНУ РОНАЛДУ с партнерами празднует второй гол.Пусть судьи загубят и класико!

В итоге хавбека пришлось успокаивать самому Пересу, который отвел Алькантару в сторону, попросил быть сдержаннее и напомнил, что в первом матче в ворота "Реала" поставили пенальти за игру рукой, которой не было. Перес также отметил, что в течение противостояния обе команды страдали от ошибочных решений судей.

После непродолжительной беседы Перес и Алькантара разошлись по своим командам, пожелав друг другу всего наилучшего.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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VVSh71

вот они "европейцы". культура!

22:45

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