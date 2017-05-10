После гостевых 0:3 не победила только "Барселона"

Шесть раз в истории Лиги чемпионов первый матч плей-офф заканчивался со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. "Атлетико", уступивший в первой игре "Реалу" (0:3), стал пятым клубом, которому удалось победить в ответной встрече (2:1). Однако ни у кого не получалось отыграть гандикап в три гола. И только "Барселона" в четвертьфинале нынешнего турнира не сумела добиться победы на своем поле. (Кирилл БУРДАКОВ)
Ответные матчи после победы 3:0 в плей-офф Лиге чемпионов
|
Сезон
|
Стадия
|
Пара
|
Ответный матч
|
2000/01
|
1/4 финала
|
Лидс – Депортиво – 3:0
|
0:2
|
2012/13
|
1/4 финала
|
Реал – Галатасарай – 3:0
|
2:3
|
2013/14
|
1/4 финала
|
Реал – Боруссия Д – 3:0
|
0:2
|
2014/15
|
1/2 финала
|
Барселона – Бавария – 3:0
|
2:3
|
2016/17
|
1/4 финала
|
Ювентус – Барселона – 3:0
|
0:0
|
2016/17
|
1/2 финала
|
Реал – Атлетико – 3:0
|
1:2