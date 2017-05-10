После гостевых 0:3 не победила только "Барселона"

Шесть раз в истории Лиги чемпионов первый матч плей-офф заканчивался со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. "Атлетико", уступивший в первой игре "Реалу" (0:3), стал пятым клубом, которому удалось победить в ответной встрече (2:1). Однако ни у кого не получалось отыграть гандикап в три гола. И только "Барселона" в четвертьфинале нынешнего турнира не сумела добиться победы на своем поле. (Кирилл БУРДАКОВ)

Ответные матчи после победы 3:0 в плей-офф Лиге чемпионов