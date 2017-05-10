23:59 10 мая | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

После гостевых 0:3 не победила только "Барселона"

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Шесть раз в истории Лиги чемпионов первый матч плей-офф заканчивался со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. "Атлетико", уступивший в первой игре "Реалу" (0:3), стал пятым клубом, которому удалось победить в ответной встрече (2:1). Однако ни у кого не получалось отыграть гандикап в три гола. И только "Барселона" в четвертьфинале нынешнего турнира не сумела добиться победы на своем поле. (Кирилл БУРДАКОВ)

Ответные матчи после победы 3:0 в плей-офф Лиге чемпионов

Сезон

Стадия

Пара

Ответный матч

2000/01

1/4 финала

Лидс – Депортиво – 3:0

0:2

2012/13

1/4 финала

Реал – Галатасарай – 3:0

2:3

2013/14

1/4 финала

Реал – Боруссия Д – 3:0

0:2

2014/15

1/2 финала

Барселона – Бавария – 3:0

2:3

2016/17

1/4 финала

Ювентус – Барселона – 3:0

0:0

2016/17

1/2 финала

Реал – Атлетико – 3:0

1:2
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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