После гола Кавани Саркози крикнул "Да здравствует "Реал" болельщикам "Барселоны"

Бывший президент Франции Николя Саркози, присутствовавший на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1), по ходу встречи провоцировал болельщиков хозяев поля. После того как нападающий парижан Эдинсон Кавани забил гол при счете 0:3 в пользу хозяев, Саркози крикнул фанатам каталонцев "Да здравствует "Реал"!

Согласно Catalunya Radio, оставшуюся часть встречи Саркози досмотрел, не сказав ни слова.

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