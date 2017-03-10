18:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

После гола Кавани Саркози крикнул "Да здравствует "Реал" болельщикам "Барселоны"

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Бывший президент Франции Николя Саркози, присутствовавший на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона""ПСЖ" (6:1), по ходу встречи провоцировал болельщиков хозяев поля. После того как нападающий парижан Эдинсон Кавани забил гол при счете 0:3 в пользу хозяев, Саркози крикнул фанатам каталонцев "Да здравствует "Реал"!

Согласно Catalunya Radio, оставшуюся часть встречи Саркози досмотрел, не сказав ни слова.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

Ипанулся? Смешно, однако!

19:08

Ботаникум

Использованный ПРЕЗ........., однако!!! Это, наверное, не лечится.

18:52

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