20:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

После дерби Слуцкий будет выбирать между Траоре и Страндбергом

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед гостевым матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что у него не такое большое количество вариантов при определении стартового состава, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Поединок состоится завтра и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Поставил ли выход Страндберга в дерби со "Спартаком" перед дилеммой, кто будет в стартовом составе – он или Траоре? - вопрос Слуцкому, команда которого уступила в субботу со счетом 1:3, а единственный гол провел вышедший на замену Страндберг.

– Безусловно, поставил. Не такое большое количество вариантов. Кто бы ни появился в стартовом составе, у второго футболиста тоже будет возможность проявить себя.

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PitersS

Бедный тренер-из двух г.. приходится, еще, и выбирать..

21:34

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