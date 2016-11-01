После дерби Слуцкий будет выбирать между Траоре и Страндбергом

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед гостевым матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" подчеркнул, что у него не такое большое количество вариантов при определении стартового состава, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Поединок состоится завтра и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Поставил ли выход Страндберга в дерби со "Спартаком" перед дилеммой, кто будет в стартовом составе – он или Траоре? - вопрос Слуцкому, команда которого уступила в субботу со счетом 1:3, а единственный гол провел вышедший на замену Страндберг.

– Безусловно, поставил. Не такое большое количество вариантов. Кто бы ни появился в стартовом составе, у второго футболиста тоже будет возможность проявить себя.