Португальцы рассудят "Ростов" и "Баварию"

Главным арбитром матча группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" – "Бавария" назначен португалец Артур Диаш, информирует пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут соотечественники Руй Тавариш и Паулу Соареш, а также Жоау Пиньейру, Тьягу Мартинш и Нуну Перейра.
Матч состоится 23 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.
Вопреки
Специально что ли на матчи "Ростова" ставят ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ арбитров ? Португальцы сравнялись с Россией в таблице кофициентов УЕФА и конечно не будут их представители в черном со свистком, совсем уж объективны к дончанам. И так все матчи обслуживают все представители санкционных (к России) инициаторов (англичане, немцы, итальянцы)... А ЦСКА с питерскими друзья словенцы да израильтяне...
14:38