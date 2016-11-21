Португальцы рассудят "Ростов" и "Баварию"

Главным арбитром матча группового турнира Лиги чемпионов "Ростов" – "Бавария" назначен португалец Артур Диаш, информирует пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут соотечественники Руй Тавариш и Паулу Соареш, а также Жоау Пиньейру, Тьягу Мартинш и Нуну Перейра.

Матч состоится 23 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.