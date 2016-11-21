14:16 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Португальцы рассудят "Ростов" и "Баварию"

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Главным арбитром матча группового турнира Лиги чемпионов "Ростов""Бавария" назначен португалец Артур Диаш, информирует пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут соотечественники Руй Тавариш и Паулу Соареш, а также Жоау Пиньейру, Тьягу Мартинш и Нуну Перейра.

Матч состоится 23 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вопреки

Специально что ли на матчи "Ростова" ставят ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ арбитров ? Португальцы сравнялись с Россией в таблице кофициентов УЕФА и конечно не будут их представители в черном со свистком, совсем уж объективны к дончанам. И так все матчи обслуживают все представители санкционных (к России) инициаторов (англичане, немцы, итальянцы)... А ЦСКА с питерскими друзья словенцы да израильтяне...

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