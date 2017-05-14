"Порту" стал 12-м участником группового турнира Лиги чемпионов-2017/18

"Спортинг" в 33-м туре чемпионата Португалии проиграл на выезде "Фейренсе" - 1:2. Тем самым лиссабонцы лишились шансов догнать "Порту" и заняли третье место в этом сезоне. Команда попала в квалификацию Лиги чемпионов.

"Порту", как и чемпион страны "Бенфика", обеспечил для себя участие в групповом турнире. "Драконы" стали 12-ми участниками основного раунда Лиги чемпионов. Кроме представителей Португалии, в группу уже пробились "Барселона", "Реал" (оба - Испания), "Бавария", "Лейпциг" (оба - Германия), "Челси", "Тоттенхэм" (оба - Англия), "Монако" (Франция), "Спартак" М (РОССИЯ), "Шахтер" (Украина), "Базель" (Швейцария).