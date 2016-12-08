"Порту" разгромил "Лестер" и сохранил второе место в группе

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Порту" в родных стенах нанес крупное поражение "Лестеру" – 5:0. Благодаря этому результату "драконы" вышли в плей-офф турнира со второго места, тогда как англичане еще в прошлом туре гарантировали себе первую строчку.

В параллельной игре группы G "Копенгаген" обыграл "Брюгге" – 2:0. Датский клуб занял третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов

Групповой турнир

6-й тур

Группа G

"Порту" (Португалия) - "Лестер" (Англия) - 5:0 (3:0)

Голы: Андре Силва, 6 - угловой (1:0). Корона, 26 (2:0). Брахими, 44 (3:0). Андре Силва, 64 - с пенальти (4:0). Жота, 77 (5:0).

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Маркано, Фелипе, Теллес, Корона (Эррера, 76), Данилу Перейра (Невеш, 76), Оливер, Брахими, Жота, Андре Силва (Руй Педру, 78).

"Лестер": Хамер, Эрнандес, Морган, Василевски, Чилвелл, Грэй, Дринкуотер (Барнс, 76), Менди, Шлупп (Олбрайтон, 46), Муса (Ульоа, 46), Окадзаки.

Предупреждение: Чилвелл, 38.

Судья: Цвайер (Германия).

7 декабря. Порту. Стадион do Dragao.

"Брюгге" (Бельгия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:2 (0:2)

Голы: Мехеле, 8 - в свои ворота (0:1). Йергенсен Занка, 15 (0:2).

"Брюгге": Бютель, ван Рейн (Вормер, 77), Мехеле, Денсвил, Кулс, Томас Пина, Клаудемир, Болинголи-Мбомбо, Рафаэлов (Ванакен, 66), Уэсли, Фелипе Гедоз.

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен (Хегли, 89), Йергенсен Занка, Юханссон, Аугустинссон, Фальк (Грегуш, 58), Квист, Делэйни, Туту, Павлович (Кейта, 88), Корнелиус.

Предупреждения: Павлович, 10. Квист, 45. Клаудемир, 83.

Судья: Оливер (Англия).

7 декабря. Брюгге. Стадион Jan Breydelstadion.