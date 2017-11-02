"Порту" победил "РБ Лейпциг", "Бешикташ" - в шаге от плей-офф Лиги чемпионов

"Порту" обыграл "РБ Лейпциг" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 3:1. Ранее в группе G "Бешикташ" сыграл вничью с "Атлетико" (1:1). Турецкому клубу для выхода в 1/8 финала достаточно набрать одно очко в двух играх - дома против "Порту" и в гостях против "РБ Лейпцига".

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа G

"Порту" (Португалия) - "РБ Лейпциг" (Германия) - 3:1 (1:0)

Голы: Эррера, 13 (1:0). Вернер, 48 (1:1). Данилу Перейра, 61 (2:1). Макси Перейра, 90+3 (3:1).

"Порту": Жозе Са, Маркано, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра, Брахими (Рейес, 89), Данилу Перейра, Эррера, Абубакар, Корона (Макси Перейра, 72), Марега (Андре, 13).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Клостерманн, 46), Бернарду, Упамекано, Кампль, Забитцер, Форсберг, Кейта, Брума (Вернер, 46), Огюстен (Поульсен, 75).

Предупреждения: Хальстенберг, 42. Огюстен, 64. Данилу Перейра, 77. Забитцер, 85.

Судья: Хацеган (Румыния).

Порту. Стадион "do Dragao".

Турнирная таблица - здесь