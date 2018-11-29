"Порту" обыграл "Шальке" и гарантировал себе первое место в группе

"Порту" обыграл "Шальке" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов – 3:1. Игроки португальского клуба забили два гола в течение трех минут. Сначала отличился Эдер Милитау, а следом Хесус Корона. "Шальке" ответил голом Набиля Бенталеба с пенальти на 89-й минуте. Точку в матче на 4-й добавленной минуте поставил Марега.

Добытые в среду три очка гарантировали "Порту" первое место в группе D. "Шальке" останется вторым и тоже выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это стало ясно после того как ранее "Локомотив" обыграл "Галатасарай". В заключительном туре 11 декабря "Шальке" примет "Локо", а "Порту" отправится в Стамбул на матч с "Галатасараем".

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа D

5-й тур

"Порту" – "Шальке" – 3:1 (0:0)

Голы: Эдер Милитау, 52 (1:0). Корона, 55 (2:0). Бенталеб, 89 - с пенальти (2:1). Марега, 90+4 (3:1).

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Теллес, Эдер Милитау, Брахими (Адриан, 74), Данилу Перейра, Оливер Торрес, Эррера (Эрнани, 85), Корона (Отавиу, 79), Марега.

"Шальке" (Германия): Ферманн, Налду, Настасич, Мендиль, Коноплянка, Калиджури (Шепф, 62), Стамбули (Руди, 71), Маскарель, Бенталеб, Ди Санто, Скрцибски (Харит, 46).

Предупреждения: Маскарель, 28. Корона, 78. Руди, 86.

Судья: Хацеган (Румыния).

28 ноября. Порту. Стадион "Драгау".