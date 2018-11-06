"Порту" – "Локомотив". Сдержанный прогноз Билялетдинова

Бывший тренер железнодорожников Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился своими ожиданиями от сегодняшнего матча 4-го тура Лиги чемпионов "Порту" – "Локомотив".

Встреча состоится в Португалии в 23.00 по Москве. После трех туров москвичи занимают последнее место, не набрав ни одного очка. Помимо "Порту" в соперниках у красно-зеленых немецкий "Шальке" и турецкий "Галатасарай".

– Думаю, что "Локомотив" сегодня будет близок к успеху, но это не значит, что он обязательно состоится, – говорит Билялетдинов. – Дома москвичи тоже смотрелись не хуже "Порту", но в итоге уступили со счетом 1:3. Все зависит от реализации.

Свои моменты "Локо" создаст, в этом я не сомневаюсь, главное – как футболисты ими воспользуются. "Порту" – не настолько сильная команда, даже родные стены не помогут им убрать пробелы в обороне, которые присутствовали во время игры в Черкизове.

– Значит, есть хороший шанс побороться за очки?

– Футбол – такая штука, сегодня не везет, а завтра все получается. Честь и хвала руководству "Локомотива" за то, что перепалки, которые наверняка имели место в период неудач в начале сезона, не переросли в нечто большее. Коллектив сохранил единство, и теперь после спада пошел подъем.

На кону в группе Лиги чемпионов еще 9 очков, можно обыгрывать и "Порту", и "Шальке", и "Галатасарай", это проходимые соперники. Повторю, все упрется в реализацию моментов. (Иван Торопцев)

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