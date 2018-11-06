"Порту" - "Локомотив". Печальный прогноз Нигматуллина

Бывший вратарь железнодорожников и сборной России Руслан Нигматуллин дал свой прогноз на исход сегодняшнего матча 4-го тура Лиги чемпионов "Порту" - "Локомотив". Встреча состоится в Португалии в 23.00 по Москве.

- "Локо" уже на втором месте в РПЛ, прибавляет от игры к игре. Правда, в Лиге чемпионов дела пока не клеятся. Сможет ли команда взять очки на выезде? Хочется в это верить, но до сих пор железнодорожники в Европе выглядели беззубо, - говорит Нигматуллин. - Уверен, Семин готовит какие-то сюрпризы, он выходил в ЛЧ не для того, чтобы поставлять очки соперникам, но "Порту" сейчас гораздо интереснее.

- С каким результатом закончится встреча?

- Предположу, что "Локомотив" проиграет со счетом 1:2. Конечно, надеюсь, что у нашей команды все получится, но как эксперт не вижу шанса хотя бы на ничью. (Иван Торопцев)

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