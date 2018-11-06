"Порту" – "Локомотив". Бодрый прогноз Игнатьева

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился своими ожиданиями от сегодняшнего матча 4-го тура Лиги чемпионов "Порту" – "Локомотив".

Встреча состоится в Португалии в 23.00 по Москве. После трех туров москвичи занимают последнее место, не набрав ни одного очка. Помимо "Порту" в соперникам у красно-зеленых немецкий "Шальке" и турецкий "Галатасарай".

– В первой встрече с португальцами не увидел тотального преимущества соперника "Локо", – говорит Игнатьев. – Железнодорожники много сами ошибались, им не хватало агрессии. Этими же факторами объясняются ноль очков в группе. Но сегодня все будет по-другому – уверен, что москвичи проявят огромное желание.

Да, не будет ведущего защитника Кверквелии, много пропустил Чорлука, Фарфан не набрал форму – не все гладко, но команда явно выправила ситуацию. Последние пять побед в РПЛ дают основания надеяться, что "Локо" вновь обрел свое лицо и действует качественно, на хорошем уровне.

Выделяются Миранчуки и Фернандеш, от которых много зависит. Они сделают все возможное, чтобы набрать первые три очка, а дальше можно будет поступательно двигаться вперед. Верю, "Локо" сможет набрать девять очков. За каждой победой стоят большие деньги. После трех игр "на нуле", все еще больше хотят призовых. (Евгений Белоусов)

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