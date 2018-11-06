"Порту" - "Локомотив": котировки букмекеров

Во вторник, 6 ноября, в Порту пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Порту" и "Локомотивом". Игру принимает стадион "Драгау". Начало встречи – 23.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Локомотива" на успех с коэффициентом 11,0, а "Порту" – 1,26. Ничья оценивается с коэффициентом 5,85.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Порту" - "Локомотив": Лига чемпионов, 4-й тур, 6 ноября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 23.00 (время московское)