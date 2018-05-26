Порошенко встретился в Киеве с Чеферином

Президент Украины Петр Порошенко встретился в Киеве с главой УЕФА Александером Чеферином в преддверии финала Лиги чемпионов, сообщает football.ua. Порошенко отметил, что проведение финала Лиги чемпионов в столице Украины является проявлением доверия к стране со стороны международного сообщества, а также придаст дополнительный толчок для развития украинского футбола.

Президент УЕФА, в свою очередь, поблагодарил главу государства за высокий профессиональный уровень подготовки масштабного футбольного праздника. Особо было отмечено гостеприимство и радушный прием иностранных гостей, в том числе болельщиков, со стороны Украины.

- Мы приняли правильное решение. Ваша поддержка была постоянной. Мы в любой момент могли обратиться к вам. Гораздо проще организовывать такие масштабные мероприятия, когда власть поддерживает их, – сказал Александр Чеферин.

- Я очень счастлив, которую гостеприимство демонстрирует Киев и вся Украина. Вся наша команда продемонстрировали высокий уровень готовности к приему гостей. А это десятки тысяч футбольных болельщиков со всего мира, - сказал Порошенко. - Когда меня спрашивают, за кого я болею – Реал или Ливерпуль – я говорю, что поддерживаю оба клуба. Мой сын Михаил, который в прошлом играл за детскую команду "Динамо" – страстный болельщик "Ливерпуля". У него все в цветах этого клуба. А вот моя дочь Евгения – четко за "Реал". То есть мой дом – точно поддерживает оба клуба.

В финале Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Ливерпуль". Матч состоится 26 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.