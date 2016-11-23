Поражение от "Ростова" - третье для "Баварии" в матчах с россиянами

В Ростове-на-Дону "Бавария" в 18-й раз встретилась с российским клубом в рамках еврокубка. Ранее немцы одержали 11 побед при четырех ничьих и двух поражениях. До "Ростова" переиграть мюнхенцев получалось только у "Локомотива" и "Зенита" в рамках Кубка УЕФА. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи еврокубков, в которых "Бавария" терпела поражения от российских клубов