Поражение от "Ростова" - третье для "Баварии" в матчах с россиянами

В Ростове-на-Дону "Бавария" в 18-й раз встретилась с российским клубом в рамках еврокубка. Ранее немцы одержали 11 побед при четырех ничьих и двух поражениях. До "Ростова" переиграть мюнхенцев получалось только у "Локомотива" и "Зенита" в рамках Кубка УЕФА. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи еврокубков, в которых "Бавария" терпела поражения от российских клубов
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
12.09.1995
|
КУ
|
1/16 финала
|
Мюнхен
|
1:0
|
Харлачев
|
01.05.2008
|
КУ
|
1/2 финала
|
Санкт-Петербург
|
4:0
|
Погребняк-2, Зырянов, Файзулин
|
23.11.2016
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Ростов-на-Дону
|
3:2
|
Азмун, Полоз, Нобоа – Дуглас Коста, Бернат
Владо
А некоторые лепетали что космос.Нет,это не космос,если как следует подготовится к игре как в плане настроя,психологии,так и в плане жажды борьбы даже с таким сложным мастеровитым соперником.Другими словами,ростовчанам пофиг было что это Бавария,когда все гайки комбайна были отлично закручены главным механиком под конкретную сверхзадачу.
01:03
quattro80
РОСТОВ!!!!!! Первым в истории России обыграл БАВАРИЮ в Лиге Чемпионов!!!!!! БЕКИИЧ!!!!!!!!!!!!!!
23:17 23 ноября
Felix BARSA
ТЕМ ПОЧЕТНЕЕ ПОБЕДА НАШИХ РЕБЯТ !!! Все эти победы помним,а теперь надо писать историю дальше,ждем новых ПОБЕД!!!
23:11 23 ноября
ростовский свин
я помню эти поражения - в середине 90 - от локо - 0-1, в 2008 - от зенита 0-4 (ну это все помнят!), но тогда и бавария имела статус ниже чем сейчас!Обыграть клуб из топ 5, это невероятно.
23:08 23 ноября
Электросталец
хаааа, следраз ещё через 8 лет???
22:57 23 ноября