22:42 23 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Поражение от "Ростова" - третье для "Баварии" в матчах с россиянами

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В Ростове-на-Дону "Бавария" в 18-й раз встретилась с российским клубом в рамках еврокубка. Ранее немцы одержали 11 побед при четырех ничьих и двух поражениях. До "Ростова" переиграть мюнхенцев получалось только у "Локомотива" и "Зенита" в рамках Кубка УЕФА. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи еврокубков, в которых "Бавария" терпела поражения от российских клубов

Дата

Турнир

Стадия

Город

Счет

Голы

12.09.1995

КУ

1/16 финала

Мюнхен

1:0

Харлачев

01.05.2008

КУ

1/2 финала

Санкт-Петербург

4:0

Погребняк-2, Зырянов, Файзулин

23.11.2016

ЛЧ

Гр.турнир

Ростов-на-Дону

3:2

Азмун, Полоз, Нобоа – Дуглас Коста, Бернат
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Владо

А некоторые лепетали что космос.Нет,это не космос,если как следует подготовится к игре как в плане настроя,психологии,так и в плане жажды борьбы даже с таким сложным мастеровитым соперником.Другими словами,ростовчанам пофиг было что это Бавария,когда все гайки комбайна были отлично закручены главным механиком под конкретную сверхзадачу.

01:03

quattro80

РОСТОВ!!!!!! Первым в истории России обыграл БАВАРИЮ в Лиге Чемпионов!!!!!! БЕКИИЧ!!!!!!!!!!!!!!

23:17 23 ноября

Felix BARSA

ТЕМ ПОЧЕТНЕЕ ПОБЕДА НАШИХ РЕБЯТ !!! Все эти победы помним,а теперь надо писать историю дальше,ждем новых ПОБЕД!!!

23:11 23 ноября

ростовский свин

я помню эти поражения - в середине 90 - от локо - 0-1, в 2008 - от зенита 0-4 (ну это все помнят!), но тогда и бавария имела статус ниже чем сейчас!Обыграть клуб из топ 5, это невероятно.

23:08 23 ноября

Электросталец

хаааа, следраз ещё через 8 лет???

22:57 23 ноября

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