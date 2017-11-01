Поражение "Челси" оказалось первым для английских команд в Лиге Чемпионов

"Челси" проиграл вчера "Роме" (0:3) и стал первой английской командой потерпевшей поражение в текущем сезоне в Лиге чемпионов. Вингер Стефан Эль-Шаарави открыл счет на первой минуте, а в конце тайма оформил дубль. Эффектную точку матче поставил Диего Перотти, забивший на 64 минуте.

"Челси" занимает второе место в группе C и имеет в своем активе 7 очков. "Рома" возглавляет квартет и опережает англичан на один балл. "Атлетико" располагается на третьем месте с тремя очками. Замыкает четверку "Карабах" с двумя очками.

Ближайшие матчи пройдут 22 ноября в гостях против последней команды группы и 5 декабря на "Стэмфорд Бридж" против мадридского "Атлетико".

Трансляция матча "Рома" - "Челси"