Популярность Месси в Греции: поцелуй фаната и селфи во время матча

Аргентинский нападающий Лионель Месси вчера вечером был самым желанным гостем в греческой столице. Безопасность в матче 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов между "Олимпиакосом" и "Барселоной" (0:0) была организована так, что фанатам дважды удалось попасть на поле, чтобы оказаться рядом со своим кумиром. Напомним, что в первом тайме, когда форвард гостей собирался подать угловой, к нему подбежал перелезший через ограждение болельщик, обнял аргентинца, поцеловал его и вернулся обратно.
Во втором тайме уже другой фанат выскочил на поле, подбежал к Месси и сделал с ним селфи. Ни в первом, ни во втором случае никто из стюардов и охранников не стал вмешиваться в происходящее, и, после того, как болельщики возвращались на трибуну, матч продолжался как ни в чем не бывало. (Егор БЫЧКОВ)
Un espontáneo se abraza con Messi durante el partido sin oposición alguna https://t.co/57l5bbqKz1 #UCL pic.twitter.com/4E88SHNAi9– MARCA (@marca) 31 октября 2017 г.
Un espontáneo se abraza con Messi y otro se hace un selfie con el argentino https://t.co/38jwCUX25q #UCL pic.twitter.com/LIpYgI1Wcb– MARCA (@marca) 1 ноября 2017 г.