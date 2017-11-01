Популярность Месси в Греции: поцелуй фаната и селфи во время матча

Аргентинский нападающий Лионель Месси вчера вечером был самым желанным гостем в греческой столице. Безопасность в матче 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов между "Олимпиакосом" и "Барселоной" (0:0) была организована так, что фанатам дважды удалось попасть на поле, чтобы оказаться рядом со своим кумиром. Напомним, что в первом тайме, когда форвард гостей собирался подать угловой, к нему подбежал перелезший через ограждение болельщик, обнял аргентинца, поцеловал его и вернулся обратно.

Во втором тайме уже другой фанат выскочил на поле, подбежал к Месси и сделал с ним селфи. Ни в первом, ни во втором случае никто из стюардов и охранников не стал вмешиваться в происходящее, и, после того, как болельщики возвращались на трибуну, матч продолжался как ни в чем не бывало. (Егор БЫЧКОВ)