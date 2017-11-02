Попасть на "Севилью" за 100 евро. Болельщики "Спартака" рассказали, как вошли на стадион

Два болельщика "Спартака" рассказали, как им удалось попасть на стадион во время матча группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (1:2), передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. По их словам, фанатом пришлось заплатить по 100 евро с человека.

– Мы познакомились с кем-то из местных, он договорился с полицейскими, – сказала девушка. – Он просто поставил нас перед собой в очереди, по абонементам пропустил. У меня даже не посмотрели сумку и не просили паспорт. И заплатили мы ему внутри, на секторе. Сто евро за каждого. Он еще сказал, что это мало, и он согласился, потому что мы молодые и говорим по-испански.

После этого болельщики "Спартака" обменялись шарфами с проходившим мимо фанатом испанского клуба.

Напомним, что УЕФА закрыл гостевую трибуну из-за того, что спартаковцы устроили беспорядки на трибунах во время поединка 1-го тура с "Марибором" в Словении. На игре молодежных составов команд в Юношеской лиге УЕФА сегодня присутствовали около тысячи фанатов красно-белых, которые остались после этого в городе. И, несмотря на все меры безопасности, некоторым из них также удалось попасть на стадион.

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак" //

"Севилья" - "Спартак". Что происходит перед матчем. LIVE!