Понтус Вернблум: "Выход Дзагоева принес ЦСКА победу над "Базелем"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1) отметил, что армейцам очень не хватало Алана Дзагоева. Лидер команды появился на поле во втором тайме и сравнял счет. Сам швед забил победный гол в этой встрече.

- В первом тайме соперник позволял играть в футбол, - заявил Вернблум. - Мы не уступали "Базелю" ни одного метра поля. Во второй половине выпустили Дзагоева и добились победы. Он важный игрок для команды. Очень качественный, мастеровитый. Нам его очень не хватало. Его выход позволил добиться успеха.

Мой гол? Сначала я пытался сделать передачу, но отскок от Сухи позволил нанести удар. К тому же вратарь не успел перестроиться в этом моменте. Теперь все в наших руках. Нужно выигрывать у "Бенфики" и отправляться на матч в Манчестер.