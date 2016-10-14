Понтус Вернблум: "Вся команда виновата, что Акинфеев так много пропускает в Лиге чемпионов"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в преддверии 3-го матча группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" высоко оценил уровень игры Игоря Акинфеева. По словам хавбека, в антирекорде голкипера виновата вся команда.

Армейцы пропускают в каждом матче турнира на протяжении 42 игр, в 39 из которых место в воротах занимал 30-летний россиянин.

- Не каждому вратарю доводится сыграть столько матчей в Лиге чемпионов, - приводит пресс-служба УЕФА слова Вернблума. - Считаю Игоря одним из величайших вратарей в истории российского футбола. А то, что он пропускает в турнире так много, это вина всей команды.