12:12 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Понтус Вернблум: "Вся команда виновата, что Акинфеев так много пропускает в Лиге чемпионов"

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в преддверии 3-го матча группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" высоко оценил уровень игры Игоря Акинфеева. По словам хавбека, в антирекорде голкипера виновата вся команда.

Армейцы пропускают в каждом матче турнира на протяжении 42 игр, в 39 из которых место в воротах занимал 30-летний россиянин.

- Не каждому вратарю доводится сыграть столько матчей в Лиге чемпионов, - приводит пресс-служба УЕФА слова Вернблума. - Считаю Игоря одним из величайших вратарей в истории российского футбола. А то, что он пропускает в турнире так много, это вина всей команды.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2412424.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Вратарь руководит своей обороной.Если защитники играют в сборной,то они сильнейшие.Получается,что с самыми лучшими защитниками вратарь пропускает в каждом матче.И не может такого быть,что виновата оборона а вратарь хороший.

13:45

Очень плохой мальчик

Вернблум:Считаю Игоря одним из величайших вратарей в истории российского футбола.==============================спасибо, поржал.

13:02

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