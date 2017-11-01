Понтус Вернблум: "В молодости всегда был нападающим, ничего необычного в матче с "Базелем" не произошло"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что для него не была непривычной игра на позиции центрфрварда в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (2:1). Хавбек во второй половине встречи действовал на острие атаки и стал автором победного мяча на 79-й минуте.

- Почти весь второй тайм вы провели на позиции нападающего. Как себя ощущали в этом амплуа?

- В молодости, до переезда в Голландию, всегда выходил форвардом. Поэтому ничего необычного для меня не произошло.

- На пресс-конференции Гончаренко после матча предложили перевести вас в атаку на постоянной основе. Как отнеслись бы к такому варианту?

- Такой вопрос лучше задать тренеру. Это мой босс, и я готов играть везде, куда он поставит. Пускай определяет, где приношу больше пользы, а я буду выполнять указания. Но чем старше становлюсь, тем глубже опускаюсь. Видимо, через пару лет стану центральным защитником. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью интервью Вернблума