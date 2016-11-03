Понтус Вернблум: "В матче против "Монако" казалось, что мальчишки играют против мужчин"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после гостевого поражения в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов от "Монако" (0:3) отметил, что соперник победил абсолютно заслуженно, наказав армейцев за допущенные ошибки. По словам 30-летнего шведа, было ощущение, будто мальчишки играли против мужчин.

– Мы не лучшим образом провели первый тайм, – приводит официальный сайт УЕФА слова Вернблума. – Когда играешь против такой команды, как "Монако", нельзя ошибаться так, как мы ошибались. Соперник наказал нас и заслуженно победил. Мы слишком добры к соперникам в таких матчах. Выглядит так, будто мальчишки играют против мужчин. Надо усерднее работать и прибавлять.