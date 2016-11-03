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Понтус Вернблум: "В матче против "Монако" казалось, что мальчишки играют против мужчин"

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после гостевого поражения в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов от "Монако" (0:3) отметил, что соперник победил абсолютно заслуженно, наказав армейцев за допущенные ошибки. По словам 30-летнего шведа, было ощущение, будто мальчишки играли против мужчин.

– Мы не лучшим образом провели первый тайм, – приводит официальный сайт УЕФА слова Вернблума. – Когда играешь против такой команды, как "Монако", нельзя ошибаться так, как мы ошибались. Соперник наказал нас и заслуженно победил. Мы слишком добры к соперникам в таких матчах. Выглядит так, будто мальчишки играют против мужчин. Надо усерднее работать и прибавлять.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/matches/round=2000783/match=2019338/index.html

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