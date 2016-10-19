04:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Понтус Вернблум: "Разочарование после ничьей с "Монако" велико"

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (1:1) выразил сожаление по поводу ничейного результата. Шведский хавбек подчеркнул: пропускать в концовке особено обидно.

– Конечно, разочарование велико, – приводит официальный сайт УЕФА слова Вернблума. – Но мы не играли хорошо во втором тайме. Соперник прессинговал все больше, особенно после 70-й минуты. Это никуда не годится. К сожалению, забили лишь однажды до перерыва, а когда ведешь 1:0, все может поменяться. Отошли назад, бросили играть. И "Монако" наказал нас. Пропускать в концовке особенно обидно, тем более в Лиге чемпионов. Необходимо сесть всем вместе и проанализировать ситуацию.

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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2017/matches/round=2000783/match=2019314/postmatch/quotes/index.html#вернблум+бросили+играть

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