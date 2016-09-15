Понтус Вернблум: "Лучший игрок матча не Акинфеев, а я"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум признал, что его команда провалила старта матча группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" (2:2). При этом швед подчеркнул, что не стоит считать армейцев героями из-за итоговой ничьей, передает спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

– Мы чертовски плохо начали матч, – сказал Вернблум. – Два гола пропустили за 15 минут... Как так? А потом счет вдруг стал 2:2. Не знаю, как мы смогли, но смогли же! А во втором тайме прибавили и даже могли забить третий гол. Ничья – хороший результат при таком начале. Но дома нужно сыграть лучше.

– Что подумали после 0:2?

– Не понял, как так получилось.

– В итоге вы герои?

– Нет, что вы. Мы же ужасно начали матч, и только потом исправились.

– УЕФА признал Акинфеева игроком матча. Согласны?

– Нет, лучший – я.

– Вы серьезно?

– Ну да (улыбается).

– А Акинфеев?

– Очень хороший вратарь, классный, который часто совершает фантастические сэйвы!