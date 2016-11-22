12:18 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Понтус Вернблум: "ЦСКА нельзя ныть, несмотря на проблемы с глубиной состава"

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" отметил, что команде сильно не хватает Алана Дзагоева, Романа Еременко и Василия Березуцкого. По словам шведского хавбека, команда должна продолжать бороться, несмотря на очевидные проблемы с глубиной состава.

– Конечно, отсутствие Дзагоева, Еременко и Березуцкого по нам сильно ударило, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Вернблума. – Особенно потери неприятны сейчас, когда у нас нет такой глубины состава, как несколько лет назад. Это означает, что каждая травма или дисквалификация вредят еще сильнее. Но нам нельзя ныть, нужно бороться, чтобы неудачный отрезок сезона как можно скорее остался позади.

 

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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/pontus-wernbloom-nam-nuzhno-dratsya-na-pole-khvatit-byt-dobrenkimi/

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