17:19 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Понтус Вернблум: "ЦСКА не должен думать, что он способен играть, как "Барселона"

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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум после поражения в гостевом матче группового турнира Лиги чемпионов от "Монако" (0:3) подчеркнул, что красно-синим надо сплотиться. По словам шведского хавбека, армейцы не могут просто лечь и умереть на футбольном поле.

 
Вчера. Монако. "Монако" - ЦСКА - 3:0. Леонид СЛУЦКИЙ после матча.Никто не виноват. Что делать? О кризисе ЦСКА

– Бывают спады, подобные нынешнему, – приводит bobsoccer слова Вернблума. – Когда мало что получается, когда ты словно сражаешься сам с собой. Выход один: надо тяжело работать. Как говорится, нужно засучить рукава и как следует испачкать руки.

Мы слишком добренькие. Пытаемся идти в прессинг, но не можем сыграть жестко и отобрать мяч. Мы не должны думать, что способны играть, как "Барселона". Надо сплотиться и работать.

ЦСКА потерял игроков, и если мы посмотрим на другие команды в Лиге чемпионов, у них больше качества, чем у нас. Когда ты играешь против более сильного соперника, то должен компенсировать разницу в мастерстве старанием, желанием и тяжелой работой, однако у нас сейчас этого не получается.

Мы не можем просто лечь и умереть. Очень жду следующей игры (в воскресенье против "Амкара" в 13-м туре премьер-лиги. – Прим. "СЭ"), для нас это возможность изменить ситуацию.

Согласен с тем, что нам не помешает укрепиться. Я всегда за то, чтобы команда становилась сильнее. Вместе с тем считаю, что у нас и сейчас достаточно хороших исполнителей. Повторюсь, в данный момент команде необходимо собраться и сплотиться. Убежден в том, что мы способны изменить ход событий и в нынешнем составе.

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