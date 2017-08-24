Понтус Вернблум: "ЦСКА готов сыграть с любыми соперниками"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что армейцам досталась не самая тяжелая группа из возможных кандидатов. Напомним, что столичный клуб сыграет в группе А с "Бенфикой", "Манчестер Юнайтед" и "Базелем".

– Хорошая группа. Если учитывать то, как складывалась жеребьевка, не самая тяжелая из всех, что нам могли достаться, – цитирует официальный сайт ЦСКА Вернблума. – Я помню игры с "Манчестер Юнайтед", тогда в гостях мы выглядели очень неплохо, но уступили 0:1 из-за гола в концовке. Дома смогли забить и в итоге закончили 1:1. Когда ты находишься в четвертой корзине, не стоит слишком уж полагаться на жребий. По большому счету мы были готовы сыграть с любыми соперниками, и принимаем вызов. Будем стараться в каждой встрече добиться положительного результата. Наш настрой – сделать все возможное для того, чтобы наша команда побеждала!

"Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель" - соперники ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов