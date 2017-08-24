Понтус Вернблум: "ЦСКА безразлично, с кем играть в Лиге чемпионов, выбирать не приходится"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил, что армейцы могли победить "Янг Бойз" (2:0) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с более крупным счетом. Он также добавил, что ему неважно, с кем команда будет играть в групповом турнире, так как все участники сильны.

Напомним, что жеребьевка группового этапа ЛЧ пройдет сегодня и начнется в 19.00 по московскому времени. ЦСКА попал в четвертую корзину.

– Мы все очень довольны. Клубу нужна была победа, и мы ее добились, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Вернблума. – Счастливы, что прошли в групповой этап Лиги чемпионов. На самом деле, мы должны были снимать все вопросы в первые десять минут. К сожалению, не получилось. Игра была немного нервная, но в конце первого тайма повели в счете. Во втором нарастили наше преимущество и больше стали действовать в обороне. В целом мы не реализовали множество моментов, могли побеждать с более крупным счетом.

– Можете ли сказать, что ваша команда по классу выше АЕК и "Янг Бойз"?

– Думаю, что да.

– Что случилось с Георгием Щенниковым? Он лучший бомбардир команды на старте сезона.

– Это означает, что остальные в крайне плохом состоянии (смеется). Жора очень хорошо работает, он в отличной форме, забивает. Мы подшучиваем над ним, но он это правильно воспринимает.

– Какие команды хотели бы получить по итогам жеребьевки?

– Нам выбирать не приходится. Безразлично, кто нам попадется. Это лучший турнир в мире, все участники крайне сильны. Кто нам достанется, с теми и будем играть.

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