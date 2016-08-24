23:10 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Полоз забил четвертый гол "Ростова" в ворота "Аякса"

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Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз на 66-й минуте домашнего ответного матча 4-го отборочного раунда против "Аякса" реализовал выход один на один и сделал счет 4:0. Результативной передачей отметился Александр Ерохин. Счет по сумме двух встреч – 5:1 в пользу донского клуба.

Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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pamirets

от Аякса осталось одно имя. Печально.

23:27 24 августа

Alex Surovov

Ростовский парадокс! Капитан СКА Ростов Курбан Бердыев рулит Ростовом и добивается результат!

23:26 24 августа

Platinum1991

Аякс ПОПЛЫЛ и перестал играть! Игра СДЕЛАНА! Ростов с ПОБЕДОЙ и с выходом в групповой этап Лиги чемпионов!!! УРА!!!!!!!!!!! Ростовчане молодцы, ОТЛИЧНО играют в стиле Курбана Бердыева! Все болельщики встали и выдали персональные овации Курбану Бердыеву! Вся Россия желает Ростову ПОБЕДИТЬ в этой игре! Стадион битком и гонит Ростов вперёд!

23:26 24 августа

TRISP

Браво!!!

23:25 24 августа

shpasic

Аякс-то пока хуже Томи выступает!))

23:24 24 августа

Dexterous

Сразу понятно, кто настоящий чемпион России! Молодцы, Ростов! В сборную всех брать вместо туристов!

23:22 24 августа

Dzik

shpasic, все на стадионе видимо, или у телеэкранов)

23:21 24 августа

shpasic

и ни одного комментария ни к одному забитому мячу в ленте! эй, Бухаров, как там в Ростове?))

23:16 24 августа

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