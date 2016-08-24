Полоз забил четвертый гол "Ростова" в ворота "Аякса"

Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз на 66-й минуте домашнего ответного матча 4-го отборочного раунда против "Аякса" реализовал выход один на один и сделал счет 4:0. Результативной передачей отметился Александр Ерохин. Счет по сумме двух встреч – 5:1 в пользу донского клуба.
pamirets
от Аякса осталось одно имя. Печально.
23:27 24 августа
Alex Surovov
Ростовский парадокс! Капитан СКА Ростов Курбан Бердыев рулит Ростовом и добивается результат!
23:26 24 августа
Platinum1991
Аякс ПОПЛЫЛ и перестал играть! Игра СДЕЛАНА! Ростов с ПОБЕДОЙ и с выходом в групповой этап Лиги чемпионов!!! УРА!!!!!!!!!!! Ростовчане молодцы, ОТЛИЧНО играют в стиле Курбана Бердыева! Все болельщики встали и выдали персональные овации Курбану Бердыеву! Вся Россия желает Ростову ПОБЕДИТЬ в этой игре! Стадион битком и гонит Ростов вперёд!
23:26 24 августа
TRISP
Браво!!!
23:25 24 августа
shpasic
Аякс-то пока хуже Томи выступает!))
23:24 24 августа
Dexterous
Сразу понятно, кто настоящий чемпион России! Молодцы, Ростов! В сборную всех брать вместо туристов!
23:22 24 августа
Dzik
shpasic, все на стадионе видимо, или у телеэкранов)
23:21 24 августа
shpasic
и ни одного комментария ни к одному забитому мячу в ленте! эй, Бухаров, как там в Ростове?))
23:16 24 августа