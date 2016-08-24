Полоз забил четвертый гол "Ростова" в ворота "Аякса"

Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз на 66-й минуте домашнего ответного матча 4-го отборочного раунда против "Аякса" реализовал выход один на один и сделал счет 4:0. Результативной передачей отметился Александр Ерохин. Счет по сумме двух встреч – 5:1 в пользу донского клуба.

Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"