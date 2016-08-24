Полоз и Азмун – в атаке "Ростова" на матч с "Аяксом"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса". Первая встреча в Амстердаме завершилась вничью - 1:1.

"Ростов": Джанаев, Терентьев, Новосельцев, Кудряшов, Нобоа, Калачев, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.

Запасные: Медведев, Ковалев, Байрамян, Эззатоллахи, Киреев, Бухаров, Думбья.

Трансляция матча "Ростов" – "Аякс"