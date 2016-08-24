Стал известен стартовый состав "Ростова" на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса". Первая встреча в Амстердаме завершилась вничью - 1:1.
"Ростов": Джанаев, Терентьев, Новосельцев, Кудряшов, Нобоа, Калачев, Гацкан, Ерохин, Полоз, Азмун.
Запасные: Медведев, Ковалев, Байрамян, Эззатоллахи, Киреев, Бухаров, Думбья.
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Alex Surovov
Ростовский парадокс! Ростов заиграл под руководством капитана СКА Ростов Курбана Бердыева!
23:54 24 августа
Platinum1991
ПОЛОЗ И АЗМУН – В АТАКЕ "РОСТОВА" НА МАТЧ С "АЯКСОМ" Оправдали высокое ДОВЕРИЕ!!! Голы: Азмун, 34 (1:0). Ерохин, 52 (2:0). Нобоа, 60 (3:0). Полоз, 66 (4:0). Классен, 84 - с пенальти (4:1). Вся Россия ПОЗДРАВЛЯЕТ Ростов с великой футбольной ПОБЕДОЙ! Стадион битком - ПРИВЕТСТВУЕТ победителей и Курбана Бердыева! Благодарим Курбана Бердыева за помощь Ростову! Его школа ПОБЕЖДАТЬ! Отлично подготовил команду к играм в стыках и РЕАЛЬНО помог Ростову выйти в групповой этап Лиги чемпионов! Поздравляем Курбана Бердыева с этой победой! Ростовчане молодцы, ОТЛИЧНО играют в стиле Курбана Бердыева! Все болельщики встали и выдали персональные овации Курбану Бердыеву! Завтра в четверг жеребьёвка группового этапа! Будем смотреть кто достанется Ростову! Два клуба от России выступают в групповом этапе Лиги чемпионов! ЦСКА! Ростов! УРА! ВПЕРЁД Ростов! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! УРА!
23:54 24 августа
slv82
наваса забыли
21:18 24 августа
Бурый аз есьм
навас за кадром?)))
21:18 24 августа
Dr.Nevr
10 футболистов?! С начала матча в меньшинстве?!))
21:14 24 августа