Полоз и Азмун – в атаке "Ростова" на игру против "Атлетико"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на гостевой матч группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико", который начнется в 22:45 по московскому времени. В нападении ростовской команды сыграют Дмитрий Полоз и Сердар Азмун.
"Ростов": Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
результаты опроса
11602 чел.
Romka3101
Принимается любой исход,кроме трусливого. Вперёд,РОСТОВ !!!!!
22:10
EVIL915
Самара с РОСТОВОМ! ВПЕРЁД, МУЖИКИ!!!
22:06
Spezeffekt
удачи - и по голу на брата - нобоа полозу и азмуну
22:06
Басист
Максимально боевой состав. Давайте, мужики, удачи! Верим в вас.
21:54
zik
Сильнейший состав. Слава богу без травм значит. Отлично.
21:51