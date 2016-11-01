21:41 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Полоз и Азмун – в атаке "Ростова" на игру против "Атлетико"

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Стал известен стартовый состав "Ростова" на гостевой матч группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико", который начнется в 22:45 по московскому времени. В нападении ростовской команды сыграют Дмитрий Полоз и Сердар Азмун.

"Ростов": Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Трансляция матча "Атлетико" – "Ростов"

результаты опроса
11602 чел.
Выйдут ли ЦСКА и "Ростов" в плей-офф Лиги чемпионов?
Да, выйдут оба клуба
2.4%
Выйдет только ЦСКА
7.0%
Выйдет только "Ростов"
3.2%
Оба клуба попадут в Лигу Европы
16.3%
В Лигу Европы попадет только ЦСКА
12.2%
В Лигу Европы попадет только "Ростов"
14.2%
Оба станут четвертыми в своих группах
44.7%
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Romka3101

Принимается любой исход,кроме трусливого. Вперёд,РОСТОВ !!!!!

22:10

EVIL915

Самара с РОСТОВОМ! ВПЕРЁД, МУЖИКИ!!!

22:06

Spezeffekt

удачи - и по голу на брата - нобоа полозу и азмуну

22:06

Басист

Максимально боевой состав. Давайте, мужики, удачи! Верим в вас.

21:54

zik

Сильнейший состав. Слава богу без травм значит. Отлично.

21:51

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