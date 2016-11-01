Полоз и Азмун – в атаке "Ростова" на игру против "Атлетико"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на гостевой матч группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико", который начнется в 22:45 по московскому времени. В нападении ростовской команды сыграют Дмитрий Полоз и Сердар Азмун.

"Ростов": Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

Трансляция матча "Атлетико" – "Ростов"