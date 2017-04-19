Полиция вывела игроков "Баварии" из судейской комнаты после матча с "Реалом"

Три игрока "Баварии" после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2 д.в.) вошли в судейскую комнату для разговора с главным арбитром встречи Виктором Кошшои, утверждает sport.es. Это были Тиагу Алькантара, Артуро Видаль и Роберт Левандовски. Сообщается, что выводила футболистов из помещения полиция.

Напомним, венгерский арбитр на 84-й минуте удалил чилийца Видаля. В дополнительное время мадридцы провели три гола, два из которых были забиты из положения вне игры.

"Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в седьмой раз кряду.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"