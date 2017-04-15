Полиция сомневается в причастности исламистов к взрыву возле автобуса "Боруссии"

Полиция Дортмунда больше не рассматривает приоритетной версией причастность ИГИЛ (организация запрещена в России) к теракту перед матчем Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако", сообщает BBC. Рядом с местом происшествия были найдены письма, начинающиеся словами "Во имя Аллаха милостивого, милосердного". По версии следствия, они, скорее всего призваны направить полицию по ложному следу и возложить вину на радикальных исламистов.

Письмо содержит заявление, что спортсмены и другие знаменитости не будут в безопасности, пока Германия не закроет авиабазу Рамштайн и не выведет военные самолеты из Сирии. В полиции отметили, что исламисты, как правило, не ведут переговоры подобным образом. Кроме того, экспертиза выявила, что письмо, скорее всего, написано носителем немецкого языка, который намеренно делал ошибки, чтобы возникло впечатление, что писал текст иностранец.

Напомним, что возле автобуса "Боруссии", направлявшейся на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако", прогремел взрыв. В результате пострадал защитник Марк Бартра, у которого был диагностирован перелом и инородное тело в запястье. Встреча была перенесена на следующий день, "Монако" победил в ней со счетом 3:2.