01:15 | Футбол — Лига чемпионов

Полиция открыла дело по поводу драки между фанатами "Ливерпуля" и "Ромы"


Полиция Ливерпуля начала расследование по поводу столкновения между фанатами "Ливерпуля" и "Ромы"​ перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает BBC. По информации источника, сторонники итальянской команды атаковали английских болельщиков.

Ранее в Твиттере было опубликовано видео драки между фанатами. Также стало известно, что один человек был доставлен в больницу с ножевым ранением.

Драка болельщиков перед матчем "Ливерпуль" – "Рома". Видео //
СМИ: болельщик "Ливерпуля" получил ножевое ранение перед игрой с "Ромой" 

Ливерпуль - Рома

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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