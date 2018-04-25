Полиция открыла дело по поводу драки между фанатами "Ливерпуля" и "Ромы"

Полиция Ливерпуля начала расследование по поводу столкновения между фанатами "Ливерпуля" и "Ромы"​ перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов, сообщает BBC. По информации источника, сторонники итальянской команды атаковали английских болельщиков.

Ранее в Твиттере было опубликовано видео драки между фанатами. Также стало известно, что один человек был доставлен в больницу с ножевым ранением.

Драка болельщиков перед матчем "Ливерпуль" – "Рома". Видео //

СМИ: болельщик "Ливерпуля" получил ножевое ранение перед игрой с "Ромой"