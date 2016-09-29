Полиция не расследует эпизод с выброшенным на поле бананом во время игры "Ростов" - ПСВ

Полиция не расследует инцидент с выброшенным на футбольное поле банана в Ростове-на-Дону во время матча группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и ПСВ (2:2). Ранее появились сообщения, что УЕФА может наказать ростовский клуб за расистское поведение болельщиков.

– Полиция обеспечивала пропуск на стадион, – приводит ТАСС слова представителя ГУ МВД по Ростовской области. – Охрану общественного порядка внутри стадиона осуществляли общественные организации, дружинники. Заявления по данному факту в ведомство не поступало.