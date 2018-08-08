Полиция не получала информации об инциденте с участием фанатов ПАОК и российских журналистов

Полиция Салоник не получала информации об инциденте с участием фанатов ПАОК и российских журналистов перед началом первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между греческим клубом и "Спартаком" (2:3). Как ранее сообщал "СЭ", болельщики принимающей стороны напали на представителей СМИ у входа в ложу прессы.

"Такой информации не поступало, – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы полиции Салоник. – Если и существовала какая-нибудь конфронтация на словах, обмен высказываниями, или кто-то скандировал какие-то лозунги против кого-то, я этого не могу знать. Во всяком случае, чего-то более серьезного не было".

По версии ПАОК, конфликт возник из-за того, что один из российских журналистов спровоцировал греческих фанатов, показав неприличный жест. Инцидент завершился после вмешательства сотрудников службы безопасности стадиона.

Ответный матч между "Спартаком" и ПАОК состоится 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".

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