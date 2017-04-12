Полиция не подтверждает, что взрыв в Дортмунде был терактом

Немецкая полиция не подтверждает, что взрыв в Дортмунде рядом с автобусом "Боруссии" был терактом, сообщает Reuters. При этом глава полиции города Грегор Ланге заявил о высоком уровне безопасности, несмотря на произошедшее.

Напомним, перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" рядом с клубным автобусом дортмундцев прогремел взрыв. Защитник Марк Бартра получил осколочное ранение и является единственным пострадавшим футболистом.

Матч был перенесен на среду, он начнется в 19.45 по московскому времени.

– Риск террористической атаки сегодня не новость, – подчернкул Ланге. – Мы долго готовились к этому, и я не стану утверждать, что это была террористическая атака. Сейчас ведется расследование.