Полиция Ливерпуля не поверила слухам о тысяче английских хулиганов

Полиция Ливерпуля не верит слухам, что в Италию на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с "Ромой" приедет тысяча болельщиков, которые собираются устроить беспорядки. Полицейские утверждают, что за время текущего розыгрыша Лиги чемпионов не был задержан ни один ливерпульский фанат.

Ранее газета Il Tempo сообщала, что в Рим приедет пять тысяч болельщиков "красных". Тысяча из них собирается мстить местным ультрас за Шона Кокса, который получил травму головы в драке с фанатами "Ромы" перед первым матчем в Англии.

– Я не знаю ни одного случая задержания фанатов из Ливерпуля во время этого розыгрыша Лиги чемпионов, – цитирует Liverpool Echo шефа мерсисайдской полиции Дэйва Чарнока. – У "Ливерпуля" богатая спортивная история, и я уверен, что болельщики хотели бы еще больше улучшить репутацию мерсисайдского футбола, ведь в других городах они выступают послами клуба, внося свой вклад в атмосферу на матчах.

Ответный матч между "Ромой" и "Ливерпулем" пройдет 2 мая.