Полиция Дортмунда: взрывы в Дортмунде – спланированное нападение на "Боруссию"

Полиция Дортмунда считает, что взрывы, произошедшие рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", были спланированным нападением на команду. Ранее правоохранительные органы не подтвердили, что это был теракт. Глава полиции Грегор Ланге заявил о высоком уровне безопасности, несмотря на произошедшее.

Напомним, перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" рядом с клубным автобусом дортмундцев прогремел взрыв. Защитник Марк Бартра получил осколочное ранение и является единственным пострадавшим футболистом.

Матч был перенесен на среду, он начнется в 19.45 по московскому времени.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности