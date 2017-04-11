Полиция Дортмунда: "Все болельщики без препятствий покинули стадион"

Стражи порядка Дортмунда сообщили, что болельщики, собравшиеся на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в преддверии первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако", без препятствий покинули арену. Напомним, что перед матчем возле клубного автобуса дортмундцев прогремел взрыв. Пострадал защитник Марк Бартра, он был направлен в больницу.

"Прекрасное отношение к делу со стороны всех, кто посетил стадион! Все болельщики без препятствий покинули арену", – гласит сообщение на официальной странице в "Твиттере" дортмундской полиции.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности