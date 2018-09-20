Пол Скоулз: "Ювентус" должен обжаловать удаление Роналду"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "Ювентус" должен обжаловать удаление Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Валенсией" (2:0). Португалец получил красную карточку, похлопав по голове Джейсона Мурильо, и не смог сдержать слез, уходя с поля.

– Думаю, что Роналду и "Ювентус" подадут апелляцию. Они должны это сделать, – цитирует Metro Скоулза. – Кажется, Роналду это удаление очень задело. Он явно был эмоционально дестабилизирован, получив карточку.