15:07 | Футбол — Лига чемпионов

Пол Скоулз: "Ювентус" должен обжаловать удаление Роналду"

Обсудить
0

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Пол Скоулз считает, что "Ювентус" должен обжаловать удаление Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Валенсией" (2:0). Португалец получил красную карточку, похлопав по голове Джейсона Мурильо, и не смог сдержать слез, уходя с поля.

– Думаю, что Роналду и "Ювентус" подадут апелляцию. Они должны это сделать, – цитирует Metro Скоулза. – Кажется, Роналду это удаление очень задело. Он явно был эмоционально дестабилизирован, получив карточку.

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
Материалы других СМИ
Загрузка...