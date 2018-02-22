08:49 | Футбол — Лига чемпионов

Пол Скоулз: "Качество игры "Севильи" и "МЮ" оставляло желать лучшего"

3

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Пол Скоулз раскритиковал команду за первый матч с "Севильей" (0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом он уверен, что "МЮ" пройдет в следующую стадию.

– Если честно, это была плохая игра, – цитирует BT Sports Скоулза. – Качество игры обеих команд оставляло желать лучшего, не соответствовало тому, чего ждешь от Лиги чемпионов. Но я все еще думаю, что "МЮ" обеспечит себе выход в четвертьфинал на "Олд Траффорд".

3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

вот был бы в МЮ Канчельскис...

10:08

Ботаникум

С годами футбол Скоулза и того "МЮ" мне нравится всё больше. Увы, но нынешняя академия "манкунианцев" не может подготовить для основной команды новых "скоулзов, бекхемов, гиггзов, невиллов и т.д."......

09:35

Manted

как же ты прав Пол, Погба нужно смотреть твои игры)

09:21

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!