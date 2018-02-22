Пол Скоулз: "Качество игры "Севильи" и "МЮ" оставляло желать лучшего"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал команду за первый матч с "Севильей" (0:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом он уверен, что "МЮ" пройдет в следующую стадию.

– Если честно, это была плохая игра, – цитирует BT Sports Скоулза. – Качество игры обеих команд оставляло желать лучшего, не соответствовало тому, чего ждешь от Лиги чемпионов. Но я все еще думаю, что "МЮ" обеспечит себе выход в четвертьфинал на "Олд Траффорд".