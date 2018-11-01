Поль Погба: "Ждал матча с "Ювентусом". Турин - мой дом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что ждал матча с "Ювентусом" в Лиге чемпионов.

- Я ждал этого матча, это было сумасшествие, - цитирует игрока ESPN. - Я говорил об этом с моим братом прошлым летом. Сказал: "представь, если мы попадем в одну группу с "Юве". Для меня это удовольствие. Турин - это мой дом. Здесь я забил свой первый гол в профессиональном футболе. Периодически общаюсь с Куадрадо, Дибалой, Бонуччи. Мы были как семья, поэтому, конечно, мы продолжаем общаться.

Матч "Ювентус" - "МЮ" состоится 7 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени.

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