13:34 | Футбол — Лига чемпионов

Поль Погба: "Роналду так же легко забивает голы, как пьет воду"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Поль Погба считает, что "Ювентус" поступил правильно, подписав прошлым летом Криштиану Роналду из "Реала". Сам француз выступал за туринцев с 2012 по 2016 год.

– Думаю, что "Ювентус" поступил правильно, купив Роналду, – цитирует Goal Погба. – Очевидно, что наличие такого игрока всегда полезно для команды. Всегда приятно играть с Роналду, Месси, Неймаром и им подобными в команде. Думаю, что Роналду всем доволен в "Ювентусе", а для клуба важно иметь игрока, который забивает так же легко, как пьет воду.

Ювентус - Манчестер Юнайтед

 

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