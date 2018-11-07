Поль Погба: "Роналду так же легко забивает голы, как пьет воду"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба считает, что "Ювентус" поступил правильно, подписав прошлым летом Криштиану Роналду из "Реала". Сам француз выступал за туринцев с 2012 по 2016 год.

– Думаю, что "Ювентус" поступил правильно, купив Роналду, – цитирует Goal Погба. – Очевидно, что наличие такого игрока всегда полезно для команды. Всегда приятно играть с Роналду, Месси, Неймаром и им подобными в команде. Думаю, что Роналду всем доволен в "Ювентусе", а для клуба важно иметь игрока, который забивает так же легко, как пьет воду.