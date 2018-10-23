18:30 | Футбол — Лига чемпионов

Поль Погба: "Испытываю море эмоций перед встречей с "Ювентусом"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Поль Погба перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса" признался, что уважает туринский клуб.

- Я говорил своему брату: "Представь, если "МЮ" попадет в одну группу с "Ювентусом!" Это и случилось, - цитирует Погба Football Italia. - Эта встреча станет особенной для меня. Я испытывают большое количество эмоций перед этим матчем. Именно там я начал расти как игрок. Поэтому я очень уважаю этот клуб.

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В составе туринского клуба он четыре раза становился чемпионом Италии.

Манчестер Юнайтед - Ювентус

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