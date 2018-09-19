13:32 | Футбол — Лига чемпионов

Покеттино разозлился на журналиста за вопрос о составе "Тоттенхэма"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино резко отреагировал на вопрос журналиста о составе команды после матча с "Интером" (1:2) в Лиге чемпионов.

Журналист спросил у тренера, не ошибся ли он, не взяв на матч защитников Тоби Алдервейрелда и Кирана Триппьера.

- Пожалуйста, не проявляйте неуважение к игрокам, которые были на поле, - цитирует ответ аргентинца журналисту The Independent. - У нас есть 25 игроков. Иногда вы ведете себя так, будто у нас есть 11 игроков, а остальные 13 или 14 - д****о.

"Тоттенхэм" вел со счетом 1:0 по ходу матча, но в концовке пропустил два мяча.

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