21:57 21 февраля | Футбол — Лига чемпионов

Погба - в запасе "МЮ" на матч с "Севильей"

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Стали известны составы "Севильи" и "Манчестер Юнайтед" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Самый дорогой футболист "МЮ" Поль Погба остался в запасе. 

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Севилья": Рико - Хесус Навас, Меркадо, Ленгле, Эскюдеро - Сарабья, Н'Зонзи, Васкес, Корреа - Банега, Мюриэль.

Запасные - Сориа, Каррису, Бен Йеддер, Писарро, Нолито, Роке, Рамирес.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг - Мактоминэй, Матич - Мата, Эррера, Санчес - Лукаку.

Запасные - Ромеро, Байи, Погба, Марсьяль, Лингард, Рэшфорд, Дармиан.

Матч "Севилья" - "МЮ" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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olon200

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22:45 21 февраля

Manted

а он когда на замену выходит,лучше играет гораздо)

22:15 21 февраля

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