Погба - в запасе "МЮ" на матч с "Севильей"

Стали известны составы "Севильи" и "Манчестер Юнайтед" на матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Самый дорогой футболист "МЮ" Поль Погба остался в запасе.
Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
"Севилья": Рико - Хесус Навас, Меркадо, Ленгле, Эскюдеро - Сарабья, Н'Зонзи, Васкес, Корреа - Банега, Мюриэль.
Запасные - Сориа, Каррису, Бен Йеддер, Писарро, Нолито, Роке, Рамирес.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг - Мактоминэй, Матич - Мата, Эррера, Санчес - Лукаку.
Запасные - Ромеро, Байи, Погба, Марсьяль, Лингард, Рэшфорд, Дармиан.
Матч "Севилья" - "МЮ" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
olon200
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22:45 21 февраля
Manted
а он когда на замену выходит,лучше играет гораздо)
22:15 21 февраля