22:15 | Футбол — Лига чемпионов

Погба не смог улететь в Англию вместе с "МЮ" из-за допинг-контроля

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" (2:1) не смог улететь в Англию вместе с командой, информирует sport-english.com. Французу пришлось пройти внеплановый допинг-контроль, из-за чего он опоздал на рейс.

Клубу пришлось покупать для него билет на другой рейс, которым детели еще некоторый руководители "МЮ", а также болельщики.

После случившегося итальянская пресса стала немедленно спекулировать на тему возможного возвращения Погба в "Ювентус", за который он выступал с 2012 по 2016 год.

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