Погба не прилетел в Москву на матч с ЦСКА

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не сыграет в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА, сообщает Manchester Evening News. Француз получил повреждение в матче против "Базеля" (3:0). 24-летний хавбек должен отправиться в США для прохождения углубленного обследования и реабилитации. Напомним, сегодня стало известно о том, что встречу пропустит Маруан Феллайни.

Главный тренер Жозе Моуринью на игру с ЦСКА взял 19 футболистов: вратари: Давид де Хеа, Серхио Ромеро, Жоэл Перейра; защитники: Эрик Байи, Крис Смоллинг, Дэйли Блинд, Виктор Линделеф, Аксель Туанзебе, Маттео Дармиан; полузащитники: Андер Эррера, Неманья Матич, Скотт Мактомини, Джесси Лингард, Эшли Янг, Генрих Мхитарян, Хуан Мата; нападающие: Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.



