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21:44 | Футбол — Лига чемпионов

Погба не прилетел в Москву на матч с ЦСКА


Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не сыграет в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА, сообщает Manchester Evening News. Француз получил повреждение в матче против "Базеля" (3:0). 24-летний хавбек должен отправиться в США для прохождения углубленного обследования и реабилитации. Напомним, сегодня стало известно о том, что встречу пропустит Маруан Феллайни.

Главный тренер Жозе Моуринью на игру с ЦСКА взял 19 футболистов: вратари: Давид де Хеа, Серхио Ромеро, Жоэл Перейра; защитники: Эрик Байи, Крис Смоллинг, Дэйли Блинд, Виктор Линделеф, Аксель Туанзебе, Маттео Дармиан; полузащитники: Андер Эррера, Неманья Матич, Скотт Мактомини, Джесси Лингард, Эшли Янг, Генрих Мхитарян, Хуан Мата; нападающие: Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.

Напомним, что матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится 27 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени.  "СЭ" проведет трансляцию игры.​

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