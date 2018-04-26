Подозреваемые в покушении на убийство фанаты "Ромы" отрицают свою вину

Фанаты итальянской "Ромы" Филиппо Ломбарди и Даниэль Шушо отрицают свою причастность к нападению на болельщиков "Ливерпуля", в результате которого тяжелую травму головы получил 53-летний Шон Кокс. В данный момент подозреваемые ждут официального обвинения.

Напомним, инцидент произошел во вторник, перед первым матчем 1/2 Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Ромой". Около 20 фанатов итальянского клуба атаковали группу болельщиков "красных" недалеко от "Энфилда". Шон Кокс, находившийся в этой группе, получил удар ремнем по голове и был госпитализирован. В данный момент он находится в искусственной коме. Его состояние оценивается как критическое.

– Оба фаната ожидают, когда им предъявят официальные обвинения, – цитирует Calciomercato адвоката подозреваемых Лоренцо Контуччи. – В настоящий момент, для одного из задержанных, Филиппо Ломбарди, статья обвинения "покушение на убийство" заменена на "причинение тяжких телесных повреждений". Второй задержанный обвиняется только в участии в беспорядках.

Все обвинения итальянцы отрицают.

20-летний Ломбарди и 29-летний Шушо были оперативно задержаны местными полицейскими вскоре после матча. Как сообщалось ранее, опознать их помогли итальянские коллеги, которые сопровождали римлян в Англии.